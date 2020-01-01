Ассемблер - составитель анимированных GIF & APNG

Добавить кадры
Параметры этой опции соответствуют типу создаваемой анимации (GIF - анимированный GIF, APNG - формат анимированного PNG).
Заметка: формат GIF поддерживает только полную прозрачность или полную заполненность. Поэтому когда Вы выбираете прозрачный фон и формат GIF, Вы все равно можете выбрать цвет фона который заполнит фон полупрозрачных пикселей изображения
Тип изображения
Сделать фон анимации прозрачным.
Учтите что при выборе формата GIF все полупрозрачные пиксели будут находиться над выбранным цветом фона
Прозрачный фон
Позволяет создавать анимированные изображения с цветами установленными по умолчанию.
Опция "Цвет переднего плана" становится неактивной при использовании этой функции.
Сохранять цвета
Цвет самой анимации (работает по алгоритму раскраски - colorize)
Цвет переднего плана
Цвет фона анимации.
Все прозрачные пиксели будут заполнены этим цветом. При использовании функции "Отражать фон", все пиксели начинают отражать фон с соответсвенным количеством цвета переднего плана
Цвет фона
Интервал времени между переходами с кадра на кадр. Чем ближе синяя точка к плюсу, тем быстрее анимация и наоборот
Скорость анимации
Ширина и высота изображения в пикселях. По умолчанию выбирается размер первого кадра загруженного изображения.
Чтобы размеры изменялись пропорционально, отметьте опцию "Соблюдать пропорции".
Если хотите вернуть исходные размеры изображения нажмите на ссылку "сбросить размеры"
Размер
Ширина
Высота
Настройка кадров
При загрузке изображений разных пропорций изображения будут растянуты внутри анимированного изображения если установлено на "Нет" или сохранят все свои оригинальные пропорции если установлено на "Да"
Соблюдать все пропорции
Инвертирует цвета анимации по схеме RGB.
Например белый превращается в черный, красный в голубой и т.п.
Инвертировать цвета
Переворачивает изображение вертикально и/или горизонтально.
Заметьте что некоторые изображения не будут меняться при использовании этой функции, т.к. они могут быть абсолютно симметричны относительно центра изображения
Перевернуть
Расставляет последовательность кадров в обратном порядке
Обратная анимация
Установите количество раз проигрывания анимации.
0=неограниченно
Кол-во проигрываний
0=без ограничений
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