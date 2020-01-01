Ассемблер - составитель анимированных GIF & APNG

Добавляет изображения в конец анимации. Можно выбирать сразу несколько изображений Добавить кадры

Параметры этой опции соответствуют типу создаваемой анимации (GIF - анимированный GIF, APNG - формат анимированного PNG).



Заметка: формат GIF поддерживает только полную прозрачность или полную заполненность. Поэтому когда Вы выбираете прозрачный фон и формат GIF, Вы все равно можете выбрать цвет фона который заполнит фон полупрозрачных пикселей изображения Параметры этой опции соответствуют типу создаваемой анимации ().формат GIF поддерживает только полную прозрачность или полную заполненность. Поэтому когда Вы выбираете прозрачный фон и формат GIF, Вы все равно можете выбрать цвет фона который заполнит фон полупрозрачных пикселей изображения Тип изображения GIF APNG Сделать фон анимации прозрачным.



Учтите что при выборе формата GIF все полупрозрачные пиксели будут находиться над выбранным цветом фона Прозрачный фон Да Нет Позволяет создавать анимированные изображения с цветами установленными по умолчанию.



Опция "Цвет переднего плана" становится неактивной при использовании этой функции. Сохранять цвета Да Нет Цвет самой анимации (работает по алгоритму раскраски - colorize) Цвет переднего плана Цвет фона анимации.



Все прозрачные пиксели будут заполнены этим цветом. При использовании функции "Отражать фон", все пиксели начинают отражать фон с соответсвенным количеством цвета переднего плана Цвет фона Интервал времени между переходами с кадра на кадр. Чем ближе синяя точка к плюсу, тем быстрее анимация и наоборот Скорость анимации Ширина и высота изображения в пикселях. По умолчанию выбирается размер первого кадра загруженного изображения.



Чтобы размеры изменялись пропорционально, отметьте опцию "Соблюдать пропорции".



Если хотите вернуть исходные размеры изображения нажмите на ссылку "сбросить размеры" Соблюдать пропорции Размер Ширина Высота Позволяет настраивать задержку между переключениями кадров, позицию кадра и включать/отключать каждый кадр по отдельности Настройка кадров При загрузке изображений разных пропорций изображения будут растянуты внутри анимированного изображения если установлено на "Нет" или сохранят все свои оригинальные пропорции если установлено на "Да" Соблюдать все пропорции Да Нет Инвертирует цвета анимации по схеме RGB.



Например белый превращается в черный, красный в голубой и т.п. Инвертировать цвета Да Нет Переворачивает изображение вертикально и/или горизонтально.



Заметьте что некоторые изображения не будут меняться при использовании этой функции, т.к. они могут быть абсолютно симметричны относительно центра изображения Перевернуть Гор. Верт. Расставляет последовательность кадров в обратном порядке Обратная анимация Да Нет Установите количество раз проигрывания анимации.



0=неограниченно

0=без ограничений Кол-во проигрываний Доп. настройки »Доп. настройки «

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