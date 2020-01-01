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Кадры анимации Loading frames

Ассемблер - составитель анимированных GIF & APNG

Загрузите изображения чтобы объединить их в одно анимированное
(Принимаются только изображения типа PNG, GIF, JPG, BMP, WBMP и ICO)

Ассемблер: также известен как инструмент для объединения, компиляции или создания анимированных GIF и APNG изображений. Он позволяет объединить статичных изображения в анимированное. Просто выберите все статичные (и/или анимированные) изображения нажав на кнопку "Выбрать" и последовательно на "Перейти к ассемблеру".

Эту операцию можно также произвести через Анимайзер - инструмент для редактирования анимаций, но мы создали ассемблер для простоты и удобства.
Добавляет изображения в конец анимации. Можно выбирать сразу несколько изображений
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Добавить кадры
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Тест браузера на APNG
Параметры этой опции соответствуют типу создаваемой анимации (GIF - анимированный GIF, APNG - формат анимированного PNG).

Заметка: формат GIF поддерживает только полную прозрачность или полную заполненность. Поэтому когда Вы выбираете прозрачный фон и формат GIF, Вы все равно можете выбрать цвет фона который заполнит фон полупрозрачных пикселей изображения
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Тип изображения
Сделать фон анимации прозрачным.

Учтите что при выборе формата GIF все полупрозрачные пиксели будут находиться над выбранным цветом фона
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Прозрачный фон
Позволяет создавать анимированные изображения с цветами установленными по умолчанию.

Опция "Цвет переднего плана" становится неактивной при использовании этой функции.
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Сохранять цвета
Цвет самой анимации (работает по алгоритму раскраски - colorize)
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Цвет переднего плана
Цвет фона анимации.

Все прозрачные пиксели будут заполнены этим цветом. При использовании функции "Отражать фон", все пиксели начинают отражать фон с соответсвенным количеством цвета переднего плана
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Цвет фона
Интервал времени между переходами с кадра на кадр. Чем ближе синяя точка к плюсу, тем быстрее анимация и наоборот
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Скорость анимации
Ширина и высота изображения в пикселях. По умолчанию выбирается размер первого кадра загруженного изображения.

Чтобы размеры изменялись пропорционально, отметьте опцию "Соблюдать пропорции".

Если хотите вернуть исходные размеры изображения нажмите на ссылку "сбросить размеры"
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Размер
Ширина
Высота
Позволяет настраивать задержку между переключениями кадров, позицию кадра и включать/отключать каждый кадр по отдельности
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Настройка кадров
При загрузке изображений разных пропорций изображения будут растянуты внутри анимированного изображения если установлено на "Нет" или сохранят все свои оригинальные пропорции если установлено на "Да"
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Соблюдать все пропорции
Инвертирует цвета анимации по схеме RGB.

Например белый превращается в черный, красный в голубой и т.п.
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Инвертировать цвета
Переворачивает изображение вертикально и/или горизонтально.

Заметьте что некоторые изображения не будут меняться при использовании этой функции, т.к. они могут быть абсолютно симметричны относительно центра изображения
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Перевернуть
Расставляет последовательность кадров в обратном порядке
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Обратная анимация
Установите количество раз проигрывания анимации.

0=неограниченно
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Кол-во проигрываний
0=без ограничений
Доп. настройки »Доп. настройки «
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